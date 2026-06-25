Водителя осудили за ДТП с двумя пострадавшими под Новосибирском

Авария произошла 3 февраля 2025 года около 07:50. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Татарском районе Новосибирской области осудили водителя за ДТП, в котором пострадали два человека. Авария произошла 3 февраля 2025 года около 07:50. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Водитель автомобиля «Черри Тигго 7 Про Мах Т32» ехал по участку дороги от улицы Восточной в сторону объездной трассы вокруг Татарска. В условиях снегопада мужчина двигался со скоростью около 100 километров в час, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 21099.

В результате ДТП водитель 1982 года рождения и пассажирка 1985 года рождения из второй машины получили травмы, которые эксперты оценили как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. На суде подсудимый признал факт аварии, но отрицал выезд на встречную полосу.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

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