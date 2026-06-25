Сибирь ждет главный фестиваль науки и искусства!

11 - 13 сентября 2026 года
Михайловская набережная, Новосибирск
13 сентября 2026 года
Технопарк новосибирского Академгородка
Впервые на большой сцене выступят не только музыкальные хедлайнеры, но и известные ученые - популяризаторы науки. Их имена мы раскроем позже.
«ТехноАрт x ТехноСмарт Пикник - 2026» - это более 60 событий.
• Музыкальные концерты и выступления ученых на двух больших сценах: на набережной и между башнями Академпарка
• Детские научные шоу и мастер-классы
• Спектакли и кино под открытым небом
• Знаменитая киберзона на 13-м этаже Академпарка
• Экскурсии в институты СО РАН и по культовым местам города
• Аллея Синтеза - научно-творческая лаборатория уличных художников
• Выставка научных разработок и технологий
• Постоянный научно-музыкальный хедлайнер Александр Пушной
Вход на все мероприятия бесплатный! Программа скоро появится на техноарт-фест.рф.
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* При поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России). Проект выполняется в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2022 № 231.