В Новосибирской области потушили 32 пожара за сутки

МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в ближайшие дни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за минувшие сутки ликвидировали 32 техногенных пожара и два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Спасатели отреагировали на все вызовы, крупных чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Силы главного управления и подчиненных подразделений к ликвидации последствий ЧС не привлекались.

МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в ближайшие дни. С 25 по 30 июня чрезвычайный 5 класс пожароопасности объявлен в Карасукском и Венгеровском муниципальных округах, а также в Кыштовском и Чистоозерном районах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX