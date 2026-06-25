В Новосибирске оценят риски эксплуатации праворульных автомобилей

Минтранс также участвует в обсуждении этого вопроса. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России проведут комплексную проверку особенностей эксплуатации праворульных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, передает ТАСС.

Сейчас МВД совместно с Минпромторгом и ФГУП «НАМИ» проводит межведомственную работу по оценке рисков, связанных с использованием таких машин. Минтранс также участвует в обсуждении этого вопроса.

По итогам исследования ведомства подготовят предложения и представят их в установленные сроки

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