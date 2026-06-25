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НовостиОбщество25 июня 2026 2:38

Новосибирская ТЭЦ-4 приступает к проектированию новой очистной установки

В 2026 году ТЭЦ-4 продолжит программу модернизации очистного оборудования: готовит проект замены скруббера котла №5. Эффективность очистки планируется довести с 96% до высокого уровня в 99%, а также увеличить надежность золоуловителя
Фото: sibgenco.online

Фото: sibgenco.online

Как сообщили в АО «СГК-Новосибирск», вложения составят более 117 млн рублей на новую очистную установку на ТЭЦ-4. Станция готовит замену скруббера, который отработал более 60 лет. Тип и параметры новой установки с эффективностью 99% к концу года определит проектировщик.

Скруббер - мокрая золоулавливающая установка, в которой дымовые газы орошаются водой. Частицы золы оседают внутри капель, затем пылеводяная взвесь закручивается и прижимается к стенкам устройства центробежной силой. Загрязненная жидкость стекает вниз по стенкам и смывается с каплеуловителя, а очищенный газ выходит вверх.

Ранее, в 2023 году, ТЭЦ-4 модернизировала электрофильтр котла №11.

Монтаж электрофильтра. Фото: sibgenco.online

Монтаж электрофильтра. Фото: sibgenco.online

Также в планах станции - замена очистных установок котлов с номерами 9 и 12 на оборудование нового поколения - вместо эмульгаторов, работавших с 1994 года.

Работа станции по созданию резерва тепловой мощности и повышению эффективности очистки необходима, чтобы соответствовать запросам города, развивающегося в северном направлении и обеспечивать горожанам экологичную генерацию.

ТЭЦ-4 обеспечивает теплом и горячей водой жителей Калининского, Заельцовского и Дзержинского районов Новосибирска. Комплекс очистного оборудования станции составляют два электрофильра, два эмульгатора и четыре скруббера.