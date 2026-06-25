Новосибирца осудили за незаконную охоту на барсука и косулю

На суде подсудимый признал вину и частично возместил ущерб. Фото: прокуратура Новосибирской области

В Сузунском районе Новосибирской области осудили 62-летнего местного жителя, который незаконно охотился на особо охраняемой территории в природном парке «Караканский бор». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что 9 ноября 2025 года обвиняемый, не имея разрешения, застрелил из карабина барсука и сибирскую косулю. Тушу он разделал, сложил в мешок и поехал домой на машине, но по дороге его задержал охотовед. Ущерб от его действий составил 284 тысячи рублей.

На суде подсудимый признал вину и частично возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработка в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил иск Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области и взыскал с осужденного 232 тысячи рублей. Охотничье ружье и автомобиль, которые использовались при совершении преступления, конфисковали в доход государства.

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