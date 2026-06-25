Мать военного получила 1 млн рублей после травмы на ж/д в Новосибирске

Из-за травмы она восстанавливалась больше семи месяцев. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области транспортная прокуратура через суд добилась компенсации для матери военного, которую травмировали на железнодорожной станции. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Женщина получила перелом голеностопа правой ноги, когда спускалась по ступеням пешеходного моста на станции Новосибирск-Западный после прибытия пригородной электрички. Из-за травмы она восстанавливалась больше семи месяцев. Проверка показала, что причиной несчастного случая стало плохое содержание и уборка сооружения в зимний период.

Прокуратура подала иск к ОАО «РЖД» с требованием возместить утраченный заработок, расходы на лечение и компенсировать моральный вред. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал с компании в пользу женщины более 1 миллиона рублей. После того как решение суда вступит в законную силу, прокуратура проследит за его исполнением.

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