Водитель погиб, съехав в кювет и врезавшись в дерево под Новосибирском

Водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал со стороны Мошково. Фото: ГАИ Новосибирской области

Утром 25 июня в Коченевском районе на трассе Р-254 «Северный обход Новосибирска» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

Авария случилась в 06:00 на 26-м километре дороги. Водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал со стороны Мошково в направлении Коченево. По предварительной информации, машина съехала в правый кювет, после чего врезалась в металлическое ограждение и дерево.

В результате происшествия водитель, мужчина 1967 года рождения, погиб на месте до приезда скорой помощи. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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