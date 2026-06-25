Новосибирские доноры смогут сдать кровь в национальных костюмах

Акция пройдет с 10 до 12 часов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 25 июня на площади Ленина пройдет донорская акция, участников которой приглашают прийти в национальных костюмах и головных уборах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Мероприятие под названием «Помоги делом!» состоится уже в 94-й раз. Организаторами выступили Новосибирская Ассоциация детских объединений при поддержке управления молодежной политики и управления общественных связей мэрии, а также Новосибирский клинический центр крови. Акция пройдет с 10 до 12 часов напротив скульптурной композиции, посвященной Ленину.

Организаторы дали донорам несколько рекомендаций по выбору одежды. Рукава должны легко подниматься выше локтя, чтобы обеспечить доступ к вене. Крой костюма не должен сдавливать руку после сдачи крови. Головные уборы нужно будет снимать на время самой процедуры. Акция призвана показать многообразие культур и единство в стремлении помогать.

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