В Новосибирской области пчелы гибнут при обработке полей ядохимикатами

Остро стоит вопрос регистрации пасек. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области прошло заседание, посвященное проблемам пчеловодства. На встрече обсудили ситуацию с защитой 1104 пасек, где содержится 19507 пчелосемей. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания региона.

Председатель Совета депутатов Черепановского района Владимир Капич заявил, что официальные данные по производству меда занижены: при реальных возможностях объем должен составлять 683 тонны, а не 333 тонны, как в отчетах.

Главной проблемой остается гибель пчел во время обработки полей ядохимикатами. Аграрии обязаны предупреждать пчеловодов за пять суток, но не все хозяйства вносят данные в систему «Сатурн». С 1 марта 2027 года вступает в силу новый закон, ужесточающий ответственность за достоверность таких сведений. Также остро стоит вопрос регистрации пасек: ветеринарный паспорт имеют только 38% хозяйств, а оформление документов обходится мелким производителям в несколько тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX