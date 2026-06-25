Массовые задержки рейсов произошли в аэропорту Новосибирска

Два рейса в Сочи перенесли на 10:00. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 25 июня в новосибирском аэропорту Толмачево задержали несколько рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

По информации табло, изменения коснулись десяти рейсов. Два рейса в Сочи (SU 6642 и FV 6642) должны были вылететь в 06:45, но их перенесли на 10:00. Рейс в Москву (Шереметьево) SU 1307 сдвинули с 10:05 на 11:05, а рейс во Внуково R3 688 – с 19:30 на 20:40.

Задержали и прилетающие борта. Рейс из Сочи FV 6641 вместо 05:30 прибудет в 08:40. Из Шереметьево рейс DP 6525 перенесли с 07:35 на 09:00, а SU 1306 – с 09:05 на 09:40. Рейс из Хабаровска S7 5240 задержится с 08:40 до 09:20, из Пекина S7 5724 – с 09:55 до 10:59. Рейс из Владивостока S7 5208 сдвинули всего на минуту: вместо 14:15 он приземлится в 14:16.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX