Крымская писательница выпустила новый сборник стихов, несмотря на болезнь

Книга называется «Мое небо — потолок». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе презентовали новый сборник стихов детской писательницы Любови Сивельниковой. Книга называется «Мое небо — потолок». Об этом сообщает издание «МК в Крыму».

Любовь Ильинична — член Союза писателей России, лауреат Государственной премии Республики Крым, автор тридцати книг для детей и подростков. Восемь лет она прикована к постели из-за тяжелой болезни, но продолжает писать. Свой девиз она формулирует так: «Вижу цель — не вижу препятствий». Писательница работает в редком жанре парафраза — перекладывает сложные научные тексты в легкие и ритмичные стихи, которые дети легко запоминают.

На презентации в Центральной городской библиотеке имени Пушкина собрались друзья, коллеги и читатели. Новый сборник включает стихи о послевоенной жизни, о детстве, о маме и о любви к родному селу. В зале звучали стихи и песни, написанные на слова Сивельниковой. Сама она не смогла приехать, но уже работает над следующей книгой. Весь тираж своих произведений писательница традиционно дарит детским библиотекам, школам, интернатам и приютам.

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