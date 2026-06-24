Совет по развитию такси спрогнозировал рост цен на перевозки в России

Точно спрогнозировать, насколько вырастут цены, сейчас невозможно. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В России могут повыситься цены на такси из-за повышения цен на топливо. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на председателя Общественного совета по развитию такси Ирину Зарипову.

По словам Зариповой, затраты на бензин составляют основную часть расходов перевозчиков, поэтому рост цен неизбежно отразится на пассажирах. При этом в такси действует система динамического ценообразования, и стоимость поездки зависит от спроса и предложения. Если перевозчики станут реже выходить на линию, это тоже повлияет на тарифы.

Точно спрогнозировать, насколько вырастут цены, сейчас невозможно. На конечную стоимость влияют регион, сезон, пробки и затраты на ремонт. В каждом регионе ситуация будет складываться по-своему, однако предпосылки для подорожания уже есть.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX