Новосибирцы тратят на гендер-пати в среднем 30 тысяч рублей

42% опрошенных закладывают на торжество от 20 до 100 тысяч рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске набирают популярность праздники в честь раскрытия пола будущего ребенка. Каждый второй житель города либо уже был на таком мероприятии, либо хотел бы его посетить. Об этом сообщает издание Om1 Новосибирск со ссылкой на данные «Авито Услуг».

Средний бюджет, который родители готовы потратить на гендер-пати, составил 30 101 рубль. 42% опрошенных закладывают на торжество от 20 до 100 тысяч рублей. 58% новосибирцев видят в этом глубокий семейный смысл, для трети это способ разделить важный момент с близкими, для четверти — создать теплые воспоминания. Только 6% считают это данью трендам, а 3% устраивают вечеринку ради соцсетей. Чаще всего выбирают камерный формат: 43% приглашают только самых родных, 26% собирают до 15 человек.

Среди способов объявления пола лидируют торт с цветной начинкой и коробка с шарами (по 22%), на третьем месте — цветной дым и пиротехника (16%). 39% готовы заказать торт у кондитера, 27% — нанять фотографа, 22% — доверить декор специалистам. За год в 2,5 раза вырос спрос на создание «голоса» младенца с помощью ИИ, также увеличился интерес к декору, шарам, салютам и услугам организации мероприятий.

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