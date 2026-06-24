Кинолог из Алтайского края победила на чемпионате ФСИН с ризеншнауцером

Пес раньше не участвовал в таких состязаниях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудница УФСИН из Алтайского края Ирина Найденова победила на ведомственном чемпионате России по многоборью кинологов. Она заняла первое место в поиске наркотиков вместе со своим ризеншнауцером Лютиком. Об этом сообщает издание «Вечерний Барнаул».

На соревнованиях в Подмосковье Найденова должна была выступать с другим псом — Жуком, но за полтора месяца до чемпионата у него обнаружили тяжелую болезнь. Пришлось срочно готовить Лютика, который раньше не участвовал в таких состязаниях. Дебют оказался успешным — золото. Вместе с ней на чемпионате выступал коллега Даниил Кофейников с немецкой овчаркой Максимусом, они стали вторыми на полосе препятствий и третьими в поиске запрещенных веществ.

Ирина служит в УФСИН 15 лет. Ризеншнауцеры — ее сознательный выбор, сейчас у нее уже четвертый пес этой породы. Лютик специализируется на поиске наркотиков, обследует посылки и автомобили на въезде в учреждение. По словам кинолога, для собаки служба — это игра, и чем больше радости от тренировок, тем лучше результат.

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