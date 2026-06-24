Жители Новосибирской области выбрали 26 территорий для благоустройства

Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области подвели итоги голосования по отбору общественных территорий для благоустройства. Жители выбрали 26 площадок, которые приведут в порядок в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В нем приняли участие более 185 тысяч человек. В Новосибирске по итогам голосования победителями стали сразу три территории.

О результатах рассказали заместитель министра ЖКХ и энергетики области Эдуард Щербаков и его заместитель Георгий Катцин. Щербаков поблагодарил жителей за активность и уточнил, что все выбранные объекты включат в перечень для благоустройства на следующий год.

Работы проведут за счет средств федерального бюджета в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Конкретные адреса и названия территорий, которые вошли в список победителей, в сообщении не уточняются.

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