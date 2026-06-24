В Новосибирске ограничили движение транспорта на двух улицах

Водителей просят быть внимательными. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с 24 июня ввели временные ограничения для транспорта на двух улицах в Центральном округе. Проезжую часть сузили из-за ремонта теплотрасс. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На улице Писарева у дома № 133а проезжая часть стала уже на 6 метров. Ограничения на этом участке будут действовать до 10 июля.

На улице Дмитрия Шамшурина в районе дома № 100 проезд сузили на 3 метра. Здесь ремонтные работы продлятся дольше — до 24 июля.

Водителей просят быть внимательными, ориентироваться на дорожные знаки и строго соблюдать правила.

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