Компанию оштрафовали за срыв сроков благоустройства в Новосибирске

Сейчас работы не ведутся. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске оштрафовали ресурсоснабжающую организацию за срыв сроков благоустройства улицы Римского-Корсакова в Ленинском районе. Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Речь идет об участке от дома № 8 до дома № 22, где ремонтировали тепломагистраль. Подрядчик должен был восстановить асфальт и газоны еще к 1 сентября прошлого года, затем срок перенесли на 1 июня 2026 года, но работы выполнены только на 70 процентов.

Компании не раз направляли предписания с требованием ускориться. Специалисты зафиксировали отставание с помощью нейросетей. В итоге в административную комиссию направили пять материалов, и организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Сейчас работы не ведутся, их планируют завершить до 3 июля. В мэрии пообещали держать ситуацию на контроле. Если подрядчик снова сорвет сроки, администрация подаст в суд и потребует возместить убытки.

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