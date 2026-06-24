Две новые гостиницы хотят построить в новосибирском Академгородке

Решение связано с развитием научно-популярного туризма в этом районе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском Академгородке в ближайшие годы появятся две новые гостиницы. Объекты планируют сдать в 2028-2029 годах. Об этом сообщает ТАСС.

Проекты уже одобрили на Координационном совете по развитию Новосибирского научного центра. Одна гостиница расположится рядом с администрацией Советского района, вторая – тоже на территории Академгородка, уточнила вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Решение связано с развитием научно-популярного туризма в этом районе. По словам Мануйловой, вопрос с размещением приезжих ученых и туристов в Академгородке теперь можно считать решенным, хотя до открытия объектов остается еще несколько лет.

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