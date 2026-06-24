Магнитные бури могут накрыть Новосибирск 24 и 25 июня

На Солнце наблюдается умеренная активность. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 24 и 25 июня возможны магнитные бури. По прогнозам, возмущения геомагнитного поля, если и произойдут, будут низкого уровня. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Специалисты отмечают, что на Солнце наблюдается умеренная активность. Однако события происходят на восточном крае светила, довольно далеко от направления на Землю, поэтому большинство выбросов плазмы пройдут мимо нашей планеты, несмотря на расчеты моделей.

Сегодня Земля проходит через зону быстрого солнечного ветра, скорость которого с утра растет, но пока незначительно. В связи с этим возможны небольшие геомагнитные возмущения. Вероятность того, что они перерастут в магнитные бури, специалисты оценивают примерно в одну треть.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX