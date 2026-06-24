Под Новосибирском ищут пропавшую 45-летнюю женщину с черной сумкой

Пропавшую зовут Карих (Дуракова) Ирина Николаевна. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В городе Черепаново Новосибирской области разыскивают 45-летнюю местную жительницу. Женщина перестала выходить на связь 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Пропавшую зовут Карих (Дуракова) Ирина Николаевна, она родилась в 1980 году. Ее рост — 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, глаза серо-голубые. В день исчезновения на женщине были сиренево-розовая футболка, синие штаны и коричневые туфли. При себе у нее была черная кожаная сумка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ирины Николаевны или видел ее после 23 июня, просят позвонить на горячую линию отряда по номеру 8 (800) 700-54-52 или в службу спасения по телефону 112. Поисковики также призывают добровольцев присоединиться к поискам.

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