Фехтовальщики из Новосибирска завоевали медали на соревнованиях в Турции

Участие в них приняли 58 молодых спортсменов. Фото: Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области

Новосибирские фехтовальщики успешно выступили на международных соревнованиях в Турции и принесли сборной России четыре медали. Всего в копилке национальной команды оказалось пять наград. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Соревнования прошли в городе Мерсин с 17 по 19 июня в рамках Всемирных юношеских Паралимпийских игр. Участие в них приняли 58 молодых спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата из 22 стран. Они состязались в трех видах оружия — рапире, шпаге и сабле.

Россию представляли десять фехтовальщиков, среди которых были двое новосибирцев — Илья Чернышов и Вадим Шенфельд. Им удалось завоевать сразу четыре награды из пяти, которые достались сборной.

Вадим Шенфельд стал первым в соревнованиях на саблях и вторым — на рапирах. Илья Чернышов взял серебро в фехтовании на саблях и бронзу на рапирах. Таким образом, оба спортсмена вернутся домой с медалями.

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