Фехтовальщики из Новосибирска завоевали медали на соревнованиях в Турции

Новосибирские фехтовальщики успешно выступили на международных соревнованиях в Турции и принесли сборной России четыре медали. Всего в копилке национальной команды оказалось пять наград. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.
Соревнования прошли в городе Мерсин с 17 по 19 июня в рамках Всемирных юношеских Паралимпийских игр. Участие в них приняли 58 молодых спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата из 22 стран. Они состязались в трех видах оружия — рапире, шпаге и сабле.
Россию представляли десять фехтовальщиков, среди которых были двое новосибирцев — Илья Чернышов и Вадим Шенфельд. Им удалось завоевать сразу четыре награды из пяти, которые достались сборной.
Вадим Шенфельд стал первым в соревнованиях на саблях и вторым — на рапирах. Илья Чернышов взял серебро в фехтовании на саблях и бронзу на рапирах. Таким образом, оба спортсмена вернутся домой с медалями.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru