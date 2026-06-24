В Новосибирской области высадили 58 тысяч деревьев в рамках акции

Мероприятия охватили почти все районы области. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области

В Новосибирской области подвели итоги международной акции «Сад памяти», которая проходила с конца апреля до 22 июня. В этом году она была посвящена 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Мероприятия охватили почти все районы области. За время акции организовали 196 высадок, в которых поучаствовали около пяти тысяч человек, среди них более полутора тысяч волонтеров. В итоге на территории региона появились 58 106 новых деревьев и кустарников.

Саженцы высаживали не только в лесничествах, но и в городских парках, скверах, возле школ и на мемориалах. В основном выбирали хвойные породы – сосну, ель и кедр. Также сажали березу, рябину, липу, дуб, яблони и разные декоративные кустарники.

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