В аптеке под Новосибирском сняли с продажи 58 просроченных лекарств

Проверки аптек в районе будут проводить и дальше. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В одном из аптечных пунктов Венгеровского района нашли лекарства с истекшим сроком годности. Прокуратура провела проверку и заставила руководство убрать их с прилавков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что в аптеке продавали препараты, которые уже нельзя было использовать. По этому факту руководителю внесли представление. Требование прокуратуры удовлетворили.

После вмешательства прокуроров из оборота сняли и уничтожили 58 просроченных лекарств. Кроме того, трех работников аптечного пункта привлекли к дисциплинарной ответственности.

Надзорное ведомство продолжает следить за соблюдением законодательства в сфере оборота медикаментов. Проверки аптек в районе будут проводить и дальше.

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