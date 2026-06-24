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НовостиОбщество24 июня 2026 12:57

Прохор Шаляпин поспорил с Наташей Королевой на шоу «Поймай меня, если сможешь»

Артисты не смогли прийти к единому мнению при выборе участника
Екатерина ХАЛИМОВА
Артисты не смогли прийти к единому мнению при выборе участника

Артисты не смогли прийти к единому мнению при выборе участника

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В новом выпуске музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» между Прохор Шаляпин и Наташа Королева разгорелся спор. Артисты по-разному оценили выступление одного из участников проекта. Об этом пишет «Петербург2».

Шестой выпуск шоу выйдет в эфир 26 июня на телеканале «Россия». В этот раз в звездную команду вошли Прохор Шаляпин, Наташа Королева, Лада Дэнс и Елена Воробей. Для Шаляпина и Лады Дэнс участие в проекте стало дебютным.

Во втором раунде программы между Прохором Шаляпиным и Наташей Королевой возникли разногласия. Певец усомнился, что некоторые участники действительно исполняют номера самостоятельно, и предположил, что вместо живого голоса может использоваться искусственный интеллект.

Наташа Королева придерживалась противоположной точки зрения. По ее мнению, один из конкурсантов действительно способен исполнить сложную вокальную партию, поэтому артистка настаивала на своей версии.

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