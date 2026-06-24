Аллерголог Торощина: «Тополиный пух не вызывает аллергических реакций»

Причиной сезонного недомогания чаще всего становится пыльца растений, а не сам пух Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Многие считают тополиный пух причиной аллергии, однако это распространённое заблуждение. На самом деле аллергической реакции на пух не существует, VSE42.RU рассказала врач-аллерголог Евгения Торощина.

По словам специалиста, сам тополиный пух состоит из целлюлозы и не содержит аллергенов.

— Сам пух состоит из целлюлозы и не вызывает аллергических реакций, — пояснила врач.

При этом пух способен переносить пыльцу других растений, которая как раз и становится причиной поллиноза. На его волокнах оседают частицы цветущих злаковых трав и сорняков, а также городская пыль и другие загрязнения.

Как отметила Евгения Торощина, период появления тополиного пуха совпадает с активным цветением луговых и злаковых трав, включая тимофеевку, овсяницу и мятлик. Именно их пыльца чаще всего вызывает насморк, чихание и слезотечение у аллергиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX