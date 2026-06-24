Косметолог Мухина: «Средства для защиты от солнца должны наноситься даже зимой»

Ультрафиолетовые лучи проникают через облака и могут повредить кожу Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Даже в дождливые и пасмурные дни не стоит отказываться от солнцезащитного крема. Ультрафиолетовые лучи способны проникать сквозь облака и негативно влиять на кожу, предупредила косметолог Марият Мухина.

По словам специалиста, средства с SPF необходимо использовать круглый год, независимо от времени года и погодных условий.

— Ультрафиолет проникает даже через облака и фактически вызывает распад реактивных форм кислорода, образование окислительного стресса, а при длительной экспозиции может вызывать даже ожоги, — объяснила Марият Мухина в беседе с NEWS.ru.

Эксперт отметила, что в пасмурную погоду достаточно использовать средства с уровнем защиты SPF 15–30. В солнечные дни рекомендуется выбирать кремы с SPF 50.

Также косметолог рассказала, что сторонники натурального ухода могут использовать смесь кокосового масла и куркумы. По её словам, такой состав обладает антиоксидантными свойствами.

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