Техник новосибирского авиапредприятия умер в аэропорту Аддис-Абебы

Трагедия произошла 22 июня. Фото: Государственная инспекция труда в Новосибирской области

При пересадке на рейс в Москву в аэропорту Аддис-Абебы скончался сотрудник новосибирского авиапредприятия. Мужчине было 38 лет, врачи не смогли его спасти. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Новосибирской области.

Трагедия произошла 22 июня. Авиационный техник по планеру и двигателям возвращался из командировки вместе с коллегами из АО «Авиапредприятие «Ельцовка». В транзитной зоне эфиопского аэропорта мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия, присел на сиденье, но ему становилось только хуже.

К сотруднику вызвали врачей местной медицинской службы. Медики около 20 минут пытались реанимировать пациента, но в итоге констатировали смерть.

Сейчас создана специальная комиссия. Она будет выяснять все обстоятельства и причины, которые привели к гибели техника.

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