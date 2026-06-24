В Новосибирской области в мае подешевели овощи, фрукты и молочные продукты

При этом одежда и санаторные путевки за месяц выросли в цене Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года в Новосибирской области снизились цены на ряд продуктов питания. Дешевле стали овощи, фрукты, сыры, сметана, кефир и сливки. Об этом сообщили в Сибирском управлении Банка России со ссылкой на данные Росстата.

Как отмечают специалисты, традиционно с приходом тепла снижаются затраты тепличных хозяйств на обогрев и освещение. Кроме того, на рынок поступает больше свежих овощей и фруктов нового урожая. В результате плодоовощная продукция в регионе подешевела.

Снизились цены и на молочную продукцию. В мае жители региона могли купить дешевле сыры, сметану, кефир и сливки. Это связано со снижением затрат на содержание молочного стада в теплый сезон, а также с высокой насыщенностью рынка такой продукцией.

Продолжилось снижение цен на некоторые товары для дома. Несколько месяцев подряд дешевеют стиральные порошки, жидкие моющие и чистящие средства. По словам специалистов, на рынке увеличилось количество производителей из российских регионов и стран Азии, что усилило конкуренцию.

В то же время обновить гардероб стало дороже. В мае выросли цены на трикотаж, одежду и галантерейные товары. Эксперты связывают это с поступлением новых коллекций и увеличением логистических расходов.

Также в регионе подорожали санаторно-оздоровительные услуги. В преддверии сезона отпусков спрос на путёвки вырос, что привело к увеличению цен почти на 4%.

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