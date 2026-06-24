Депутаты одобрили проект концессионных соглашений по строительству мусороперерабатывающих комплексов

Председатель строительного комитета Заксобрания Олег Подойма. Фото: zsnso.ru

На заседании комитета был рассмотрен вопрос «О предложениях о финансировании, создании и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов в Новосибирской области (комплексы по переработке отходов «Правобережный» и «Левобережный») в рамках концессионных соглашений».

- Региональное правительство, Министерство ЖКХ и энергетики повторно выходит с проектом концессионных соглашений по созданию двух КПО. К 2030 году должна быть обеспечена 100-процентная сортировка твердых коммунальных отходов, захоронение не более 50 процентов, а вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25 процентов, - напомнил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.

Он добавил, что по КПО «Левобережный» проектная документация проходит госэкспертизу.

Председатель комитета Олег Подойма напомнил, что и представители правительства Новосибирской области, и региональные парламентарии побывали в нескольких регионах России, где ознакомились с действующими мусороперерабатывающими комплексами.

Вице-спикер регионального парламента Майис Мамедов добавил, что сегодня есть «дорожная карта» от правительства Новосибирской области.

Председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Олег Подойма подвел итог обсуждения:

- К нам приезжала делегация компании, которая производит оборудование. По итогам всех встреч принято консолидированное решение реализовать проекты мусороперерабатывающих комплексов на концессионной основе. Решение поддержано Законодательным собранием региона.