Прилет пяти рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево

Рейс из Алматы вместо 20:10 ожидают в 20:27. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 24 июня в новосибирском аэропорту Толмачево задерживаются несколько рейсов авиакомпании S7. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

По информации табло, рейс из Красноярска должен был прибыть в 17:00, но его перенесли на 18:50. Рейс из Иркутска вместо 17:05 прилетит в 19:05.

Остальные рейсы задержаны на меньшее время. Самолет из Екатеринбурга сдвинули с 19:30 на 20:05. Рейс из Алматы вместо 20:10 ожидают в 20:27. Вылет из Сочи перенесли с 22:10 на 23:56.

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