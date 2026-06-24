Доходный дом 1917 года продали за 76,5 млн рублей в Новосибирске

Здание находится по адресу: улица Чаплыгина, дом 53. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Новосибирска на торгах продали старинное здание на улице Чаплыгина. Покупатель заплатил за него более 76 миллионов рублей. Об этом сообщили на сайте ГИС Торги.

Аукцион состоялся 23 июня. Продавался доходный дом, построенный в 1917 году. Общая площадь нежилого помещения составляет 569,4 квадратных метра. Здание находится по адресу: улица Чаплыгина, дом 53.

Организатором торгов выступил департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области. Начальная цена лота не уточняется. Итоговая стоимость продажи составила 76 540 017 рублей.

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