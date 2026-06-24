Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенников со штрафами ГИБДД

Аферисты предлагают проверить задолженности за пять рублей Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Новосибирска предупредили о новой схеме интернет-мошенничества, связанной с проверкой штрафов ГИБДД и других задолженностей. Об этом пишет ТАСС.

По данным аналитиков, злоумышленники создают сайты, где предлагают пользователям за символическую плату в пять рублей получить отчет о якобы имеющихся штрафах и нарушениях. Для проверки посетителей просят указать номер телефона, Ф.И.О. и дату рождения.

После ввода данных пользователя перенаправляют на ресурс, который выдает себя за «Единую информационную базу». Независимо от запроса сервис сообщает о найденных нарушениях и предлагает оформить подписку.

Эксперты предупреждают, что главная цель мошенников — получить данные банковской карты. После ввода реквизитов на экране появляется сообщение об ошибке оплаты, однако информация уже оказывается в руках злоумышленников. Если пользователь пытается оплатить другой картой, ее данные также могут быть похищены.

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