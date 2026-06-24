Учения по тушению пожаров прошли у института Росгвардии в Новосибирске

Спасатели отработали все необходимые приемы и навыки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Новосибирска заметили густой дым в районе Новосибирского военного института национальной гвардии. Как выяснилось, на территории учреждения проходили плановые учения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

На полигоне военного института тренировалась нештатная пожарная команда самого учреждения. К ним присоединились и сотрудники МЧС. Вместе они отрабатывали действия по ликвидации возгорания.

Для учений специально подожгли старые автомобильные покрышки. Именно из-за них над городом и поднялся густой черный дым, который заметили местные жители. Спасатели отработали все необходимые приемы и навыки. В настоящее время условное возгорание полностью ликвидировано, учения завершены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX