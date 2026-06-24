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НовостиОбщество24 июня 2026 10:43

В Новосибирске могут ограничить продажу бензина из-за повышенного спроса

Мера нужна для предотвращения дефицита топлива
Екатерина ХАЛИМОВА
Мера нужна для предотвращения дефицита топлива

Мера нужна для предотвращения дефицита топлива

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Новосибирской области заявили, что возможные ограничения на отпуск бензина на автозаправках связаны с повышенным спросом на топливо. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

При этом в правительстве региона подчеркнули, что поставки топлива идут по плану, а АЗС продолжают работать в штатном режиме. Ограничения могут ввести только при риске возникновения общего дефицита на отдельных заправках.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирской области власти могут ограничить продажу бензин.

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