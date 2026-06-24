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НовостиОбщество24 июня 2026 10:35

Суховеи могут повредить урожай в Новосибирской области

Суховей — это горячий ветер, который сильно иссушает воздух и землю
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
В Новосибирске сейчас держится сильная жара.

В Новосибирске сейчас держится сильная жара.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области установилась аномально жаркая погода, которая угрожает сельскохозяйственным культурам. Метеорологи зафиксировали опасное явление — суховеи. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Суховей — это горячий ветер, который сильно иссушает воздух и землю. Когда температура поднимается выше 25 градусов тепла, влажность падает до 30% и ниже, а скорость ветра достигает семи метров в секунду и более, растения начинают гибнуть. Они испаряют влагу быстрее, чем могут получить ее из почвы корнями.

В Новосибирске сейчас держится сильная жара: столбики термометров показывают плюс 32 градуса. Влажность воздуха составляет около 30%, а ветер дует со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Такая погода соответствует признакам суховея.

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