Суховеи могут повредить урожай в Новосибирской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области установилась аномально жаркая погода, которая угрожает сельскохозяйственным культурам. Метеорологи зафиксировали опасное явление — суховеи. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
Суховей — это горячий ветер, который сильно иссушает воздух и землю. Когда температура поднимается выше 25 градусов тепла, влажность падает до 30% и ниже, а скорость ветра достигает семи метров в секунду и более, растения начинают гибнуть. Они испаряют влагу быстрее, чем могут получить ее из почвы корнями.
В Новосибирске сейчас держится сильная жара: столбики термометров показывают плюс 32 градуса. Влажность воздуха составляет около 30%, а ветер дует со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Такая погода соответствует признакам суховея.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru