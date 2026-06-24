В День города назначат дополнительную электричку из центра Новосибирска

После праздничных мероприятий жители смогут уехать на левый берег Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 28 июня, в День города, назначат дополнительный вечерний электропоезд №7313 сообщением Новосибирск-Главный — Пригородный простор. Об этом сообщает пресс-служба «Экспресс-пригород».

Поезд отправится со станции Новосибирск-Главный в 22:23, а с остановочной платформы Правая Обь, расположенной рядом с Михайловской набережной, — в 22:30. На платформу Пригородный простор состав прибудет в 22:55.

Также в этот день изменится расписание некоторых вечерних электричек. Поезд №6521 Новосибирск — Издревая отправится со станции Новосибирск-Главный в 22:19, что на 18 минут позже обычного графика. Прибытие на станцию Издревая запланировано на 23:10.

Кроме того, для жителей Академгородка, Бердска, Искитима и микрорайона Березовое будет скорректировано время отправления электропоезда №6631 Новосибирск — Искитим. Со станции Новосибирск-Главный он отправится в 22:30, а на станцию Искитим прибудет в 23:56.

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