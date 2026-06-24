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НовостиОбщество24 июня 2026 10:29

В День города назначат дополнительную электричку из центра Новосибирска

После праздничных мероприятий жители смогут уехать на левый берег
Екатерина ХАЛИМОВА
После праздничных мероприятий жители смогут уехать на левый берег

После праздничных мероприятий жители смогут уехать на левый берег

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 28 июня, в День города, назначат дополнительный вечерний электропоезд №7313 сообщением Новосибирск-Главный — Пригородный простор. Об этом сообщает пресс-служба «Экспресс-пригород».

Поезд отправится со станции Новосибирск-Главный в 22:23, а с остановочной платформы Правая Обь, расположенной рядом с Михайловской набережной, — в 22:30. На платформу Пригородный простор состав прибудет в 22:55.

Также в этот день изменится расписание некоторых вечерних электричек. Поезд №6521 Новосибирск — Издревая отправится со станции Новосибирск-Главный в 22:19, что на 18 минут позже обычного графика. Прибытие на станцию Издревая запланировано на 23:10.

Кроме того, для жителей Академгородка, Бердска, Искитима и микрорайона Березовое будет скорректировано время отправления электропоезда №6631 Новосибирск — Искитим. Со станции Новосибирск-Главный он отправится в 22:30, а на станцию Искитим прибудет в 23:56.

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