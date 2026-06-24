В Центральном парке Новосибирска высадили новые кедры

Зеленую зону дополнили крупномерными деревьями. Фото: Дирекции городских парков Новосибирска.

В Центральном парке Новосибирска в районе детской площадки высадили новые крупномерные кедры. Деревья появились рядом с уже существующими насаждениями и сделали эту часть парка более зеленой и благоустроенной. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции городских парков Новосибирска.

Высадка прошла при поддержке депутата Законодательного собрания Новосибирской области. Средства на приобретение взрослых саженцев были выделены из депутатского фонда.

Отмечается, что кедры выбраны благодаря их декоративным и экологическим свойствам: они сохраняют зеленый цвет круглый год и способствуют улучшению качества воздуха.

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