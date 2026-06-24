Мошенник из Новосибирска вернул москвичке похищенные 8,9 млн рублей

Суд признал его виновным по статье о мошенничестве. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пожилая женщина из Москвы получила обратно почти девять миллионов рублей, которые у нее выманили аферисты. Деньги ей вернули судебные приставы Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Суд установил, что житель Новосибирска создал группу, участники которой представлялись сотрудниками Центрального банка. Они убеждали пожилых людей, что те должны задекларировать наличные сбережения, и предлагали передать деньги для проверки. Одна москвичка поверила звонку и отдала курьеру пакет с 8 970 000 рублей.

Обвиняемый в суде свою вину отрицал. Он заявил, что просто работал курьером и не знал о мошеннических целях. Однако суд признал его виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Кроме того, суд обязал осужденного возместить потерпевшей всю сумму ущерба.

Исполнительный лист направили приставам по месту жительства должника в Новосибирске. В ходе работы сотрудник ведомства выяснил, что при обыске у мужчины уже изъяли деньги. Приставы направили запрос в столичную полицию, средства перечислили на депозитный счет службы, а затем перевели их пенсионерке. Исполнительное производство завершили.

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