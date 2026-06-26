С днем рождения, Новосибирск!

Александр Аксёненко. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

27 и 28 июня мы празднуем День города Новосибирска.

- Дорогие новосибирцы! Поздравляю вас с днем рождения столицы Сибири!

История Новосибирска - это пример преображающей силы труда и человеческой воли: за считаные десятилетия мы превратились из маленькой станции в третий по величине город России, настоящий мегаполис.

Сегодня Новосибирск - это не только мощнейший транспортный и промышленный центр, но и интеллектуальное сердце Сибири, родина «Бессмертного полка» и «Тотального диктанта», о которых знает уже весь мир.

Главное богатство Новосибирска - это его жители. Ваши талант, труд и неравнодушие двигают город вперед. Спасибо строителям, ученым, врачам и педагогам! Спасибо всем, кто трудится на благо нашего города!

Желаю каждому новосибирцу уверенности в завтрашнем дне, здоровья, семейного тепла и новых свершений. С праздником, Новосибирск!

Депутат Государственной Думы РФ Александр Аксёненко.