В новосибирском метро запустили поезд к 90-летию Госавтоинспекции

В Новосибирском метрополитене запущен тематический поезд, посвященный 90-летию службы Госавтоинспекции МВД России. Состав будет курсировать на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Экспозиция внутри вагонов рассказывает об истории и работе ГУ МВД России по Новосибирской области, региональной Госавтоинспекции, Центра организации дорожного движения и министерства транспорта. Проект направлен на популяризацию службы и знакомство пассажиров с её деятельностью.
В церемонии запуска принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил роль Госавтоинспекции в развитии транспортной системы региона и обеспечении безопасности дорожного движения на протяжении десятилетий.
Также значимость проекта подчеркнули руководители регионального управления МВД и представители областного парламента.
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