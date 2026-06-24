В новосибирском метро запустили поезд к 90-летию Госавтоинспекции

Тематический состав рассказывает об истории службы в регионе. Фото: правительство Новосибирской области.

В Новосибирском метрополитене запущен тематический поезд, посвященный 90-летию службы Госавтоинспекции МВД России. Состав будет курсировать на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Экспозиция внутри вагонов рассказывает об истории и работе ГУ МВД России по Новосибирской области, региональной Госавтоинспекции, Центра организации дорожного движения и министерства транспорта. Проект направлен на популяризацию службы и знакомство пассажиров с её деятельностью.

В церемонии запуска принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил роль Госавтоинспекции в развитии транспортной системы региона и обеспечении безопасности дорожного движения на протяжении десятилетий.

Также значимость проекта подчеркнули руководители регионального управления МВД и представители областного парламента.

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