Под Новосибирском задержали женщину из Томска с 2 кг наркотиков

Она выполняла задания неизвестного человека. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Коченевском районе Новосибирской области полицейские задержали 44-летнюю жительницу Томска. Ее подозревают в попытке сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с коллегами из районного отдела провели специальные мероприятия. В их ходе они нашли два полимерных свертка с порошком. Экспертиза в региональном Экспертно-криминалистическом центре показала, что изъятое вещество — это наркотик. Его общая масса составила почти два килограмма.

По версии следствия, задержанная работала курьером. Она выполняла задания неизвестного человека, который руководил распространением наркотиков в Сибирском федеральном округе. Женщина приехала в Новосибирскую область из Томска, чтобы сделать закладку.

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Следователь районного отдела полиции уже направил материалы в суд. Подозреваемую взяли под стражу до вынесения приговора.

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