Два человека погибли и один пропал на новосибирских водоемах за сутки

Спасатели разыскивают 28-летнего мужчину. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки на водоемах погибли два человека. Еще одного рыбака спасатели разыскивают с вечера 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

С начала месяца в акваториях области зафиксировали уже 14 происшествий. В МЧС связывают это с аномальной жарой и тем, что люди пренебрегают правилами безопасности.

23 июня около 13:50 на реке Раздельной возле санатория «Сибиряк» утонул мужчина 1969 года рождения. Почти одновременно в Ленинском районе Новосибирска, на котловане в Юго-Западном жилмассиве, погиб еще один купальщик 1976 года рождения. Кроме того, спасатели разыскивают 28-летнего мужчину, который уплыл на алюминиевой моторной лодке в сторону реки Бердь и пропал.

В ведомстве напомнили, что чаще всего люди гибнут в местах, не предназначенных для купания, где дно и течение никто не обследовал. Нередко причиной становится алкоголь — в таком состоянии человек теряет бдительность и не может вовремя среагировать на опасность. При любом происшествии на воде спасатели просят сразу звонить по телефонам 101 или 112.

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