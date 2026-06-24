На дороге «Каргат — Маршанское» в Новосибирской области организуют объезд

С 27 июня движение перенаправят на временные дороги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Каргатском районе Новосибирской области с 27 июня 2026 года движение по автомобильной дороге «Каргат — Маршанское» будет организовано по временным объездным дорогам. Изменения связаны с переустройством водопропускных труб на основном участке трассы.

Как сообщили в дорожных службах, подрядная организация завершает устройство покрытия из щебёночно-песчаной смеси на временных объездах на 20-м и 23-м километрах дороги. После завершения работ движение транспорта будет полностью перенаправлено на обходные участки.

Работы по реконструкции включают демонтаж существующих конструкций, забивку железобетонных свай и замену элементов водопропускных труб. Завершить их планируется в августе 2026 года, а весь комплекс работ на объекте — к ноябрю 2026 года.

Водителей просят учитывать изменения схемы движения, соблюдать скоростной режим и ориентироваться на временные дорожные знаки.

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