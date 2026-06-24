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НовостиНаука24 июня 2026 9:18

В НГТУ НЭТИ разработали систему анализа трафика с видеорегистратора

Программа автоматически описывает дорожную обстановку и оценивает загруженность
Екатерина ХАЛИМОВА
Программа автоматически описывает дорожную обстановку и оценивает загруженность

Программа автоматически описывает дорожную обстановку и оценивает загруженность

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработано программное обеспечение, которое автоматически анализирует видеопоток с видеорегистраторов, распознает объекты дорожной инфраструктуры и формирует текстовое описание дорожной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Система на основе компьютерного зрения и нейронных сетей определяет на кадрах разметку, знаки, светофоры, пешеходные переходы и транспортные средства. После этого алгоритм анализирует их движение и плотность потока, формируя связный текстовый отчёт о происходящем на дороге.

По словам разработчиков, программа не только перечисляет объекты в кадре, но и дает итоговую оценку: низкая, средняя или высокая загруженность трафика. Такой формат позволяет автоматически обрабатывать большие массивы видеоданных без необходимости ручного просмотра записей.

Создатели отмечают, что система может применяться в работе дорожных служб, аналитических центров и страховых компаний, а в перспективе — для мониторинга трафика в реальном времени и интеграции с системами городского видеонаблюдения.

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