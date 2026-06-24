В Новосибирской области за сутки произошло 34 пожара из-за тополиного пуха

Пожарные службы работают в усиленном режиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за минувшие сутки зафиксировано 34 пожара, причиной которых стало возгорание тополиного пуха. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Отмечается, что большое количество вызовов привело к дополнительной нагрузке на пожарно-спасательные подразделения. Из-за этого часть сил и средств была задействована на локальных возгораниях, что временно снижало готовность к более крупным происшествиям.

Специалисты напоминают, что в летний период тополиный пух легко воспламеняется и способствует быстрому распространению огня. Пламя может возникнуть от малейшей искры и быстро охватывает большие площади.

Жителям рекомендуют убирать скопления пуха возле домов, не разводить костры в местах его накопления, не курить рядом с ним и следить за состоянием балконов и придомовых территорий. В случае возгорания необходимо звонить по номерам 101 или 112.

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