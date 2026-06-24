Новосибирца осудили на 10,5 лет за покушение на сбыт наркотиков

Суд назначил наказание в колонии особого режима Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Калининский районный суд Новосибирска признал 51-летнего местного жителя виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернет-технологий в составе группы лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в июле 2025 года мужчина приобрел через сеть «Интернет» вещество общей массой 3,71 грамма. По данным суда, он действовал по указанию соучастника и должен был распространить наркотики на территории Новосибирска.

Часть запрещенного вещества он успел разместить в тайниках, после чего был задержан сотрудниками транспортной полиции в районе остановочной платформы Плехановская. Наркотические средства были изъяты из незаконного оборота.

С учетом позиции государственного обвинителя Новосибирской транспортной прокуратуры суд назначил наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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