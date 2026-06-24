В Барнауле скоро заработает новый терминал аэропорта для внутренних рейсов

Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних линий длилось 2,5 года. Фото: «Толк».

В Барнауле Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на «МК на Алтае» и минтранс Алтайского края.

Площадь здания составляет 9788 кв. м. После начала работы терминал сможет обслуживать до 600 пассажиров внутренних рейсов в час. 18 июня сибирское управление Ростехнадзора провело проверку и подтвердило, что работы завершены, а здание соответствует проектной документации.

Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних линий длилось 2,5 года: проект стартовал в ноябре 2023 года. Для подготовки площадки рабочие убрали с территории самолет-памятник Ан-2, который обещали вернуть после реконструкции, и снесли старое здание. В августе 2024 года терминал был готов на треть – работы шли по графику.

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