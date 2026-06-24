В Республике Алтай погибли два человека в перевернувшемся Ford Focus

18-летний житель Кош-Агача, не имея водительских прав, не справился с управлением. Фото: МВД России по Республике Алтай.

В Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло смертельное ДТП: в перевернувшемся автомобиле Ford Focus погибли два человека. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на МЧС и МВД России по региону.

Авария случилась 24 июня на 880 км Чуйского тракта. По данным полиции, 18-летний житель Кош-Агача, не имея водительских прав, ехал на Ford Focus в сторону села Ортолык. Он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.

Водитель и его 21-летний пассажир из села Кокоря погибли на месте. Еще двое пассажиров – 19-летний житель Кокори и 18-летняя девушка из Козуля – обратились за помощью в больницу, госпитализация им не потребовалась. Проводится проверка.

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