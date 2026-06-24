В Бийске мужчина сломал позвоночник при нырянии на озере Ковалевское

При первичном осмотре врачи выявили перелом шейного отдела позвоночника. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске мужчина получил тяжелую травму позвоночника при нырянии на озере Ковалевское. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на станцию скорой медицинской помощи города.

Молодой человек прыгнул в воду и не смог самостоятельно выбраться на берег – он сломал позвоночник и не чувствовал ни рук, ни ног. Очевидцы вызвали скорую помощь. При первичном осмотре врачи выявили перелом шейного отдела позвоночника. Пациента госпитализировали.

Главный врач станции скорой помощи Бийска Алексей Карнаухов отметил, что летом такие травмы – одни из самых распространенных. Люди не замечают подводных препятствий, неправильно оценивают глубину и бьются головой о дно. Последствия могут быть необратимыми.

В Бийске официально открыты два пляжа, оборудованные зонами для купания, информационными стендами и дежурством спасателей.

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